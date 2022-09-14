В Коммунаре — новый объект благоустройства

«В разработке дизайн-проектов поучаствовали специалисты Центра компетенций Ленинградской области и студенты архитектурных вузов. Во время хакатона «Hack Сity Spaces» они пообщались с жителями и учли пожелания всех возрастных групп горожан. Такая работа — наглядный пример, как идея рождается, вписывается в реалии с учетом мнения горожан и претворяется в жизнь по национальному проекту «Жилье и городская среда», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

На реке Ижоре появились деревянная набережная со смотровыми площадками, оборудованная уличными качелями и шезлонгами, спортивная площадка для любителей активного отдыха, «городская гостиная» с уличной мебелью для игры в шахматы, пешеходные пространства со скамейками, урнами и современным освещением. В 16.00 состоится торжественное открытие нового общественного пространства. В группе администрации Коммунара пройдет прямая трансляция мероприятия.

Всего в Ленинградской области в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков и набережных, аллей и бульваров, площадей и многофункциональных площадок. Более 40 из них уже готовы.