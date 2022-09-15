BRIEF`22: регион сохраняет рост в экономике

Об этом сегодня на пленарном заседании Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`22 сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Речь идет об экономических итогах первого полугодия 2022 года в таких отраслях как сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению.

«Сегодня перспективы развития экономики регионов во многом будут зависеть от того, насколько региональный бизнес сможет адаптироваться к новым условиям работы, и в какой степени он сумеет воспользоваться новыми возможностями на рынках. В Ленинградской области мы, как и ранее, делаем ставку на снятие барьеров для свободного развития бизнеса и поддержку реализации инвестиционных планов компаний, перестройки логистических цепочек. Первоочередной задачей госполитики в этой ситуации становится обеспечение доступности финансовых ресурсов для бизнеса», ― сказал Александр Дрозденко.

За 6 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области оценивается на уровне 209,5 млрд рублей, что на 31% выше уровня прошлого года. Прогнозируется, что по итогам года в экономику Ленинградской области будет вложено порядка 474,08 млрд рублей, а уровень инвестиций к ВРП составит 34,7% по итогам года.

На пленарном заседании НИУ «Высшая школа экономики» были представлены результаты блиц-опроса бизнеса, проведенного в ходе подготовки к BRIEF. Так, 36% опрошенных компаний Ленобласти оценивают своё состояние на «хорошо» и «отлично», у них не изменилась или даже выросла выручка, еще 59% компаний оценивают эффекты санкций на «удовлетворительно», при этом и среди них у каждой шестой фирмы выручка в первом полугодии 2022 года выросла. Согласно опросу, предприятия Ленинградской области чаще отмечают позитивные изменения в деловом климате на уровне региона и чаще положительно оценивают эффективность региональных мер поддержки.

«Необходимо создание понятной системы поддержки инвесторов. Наш проект «Зеленый коридор позволяет инвестору точно понимать путь реализации проекта и экономить его время. Эта поддержка, я бы сказал моральная, сегодня особенно нужна», ― добавил губернатор Ленинградской области.