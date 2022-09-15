Молодёжь «Ладоги» – против коррупции

В заполненный молодёжью зал пансионата «Зелёный Бор», где с минуты на минуту начнётся антикоррупционная игра, торопливо заходит девушка с фирменной атрибутикой форума. На её сумке – крупная надпись «Родина», в одежде заметны цвета российского флага. Эти символы уместны здесь как никогда.

На «Ладоге» привыкли говорить с молодёжью даже на самые сложные темы без лишнего пафоса и обязаловки. Вот и на этот раз организаторы приготовили для ребят креативное мероприятие: сначала «Битву умов» в популярном формате квиза, затем – соревнования в не менее востребованном жанре студенческой импровизации.

Кто из героев фильма «Жестокий романс» гордо заявлял, что никогда в жизни не брал взяток? Какие народные мудрости о вреде мздоимства знает наша молодёжь? Как бы ты повёл себя на месте чиновника, которому предложили взятку? В рамках площадки «Сделай правильный выбор! Скажи коррупции – НЕТ!» участникам форума приходилось отвечать на нестандартные вопросы.

Удивительно, но даже самые юные участники игры «Битва умов» находят, что ответить. Знают, что в ленте Никиты Михалкова взяток не брал именно Юлий Капитонович Карандышев. Припоминают и легендарное «Я мзду не беру, мне за державу обидно» в исполнении Павла Луспекаева из «Белого солнца пустыни». Кроме хрестоматийного «Рыба гниёт с головы» называют и менее известные поговорки – «Легки взятки – тяжелы отдатки», «Сколько вор ни ворует, а тюрьмы не минует».

Активнее других тянут руки, да и вообще отвечают на вопросы ведущего сегодня… люди в форме и погонах. Это участники форума, кадеты из Санкт-Петербургского военного института. Хотя по своему профилю они – будущее национальной гвардии, а не экономической полиции, но коррупции также готовы дать решительный бой.

– Мне кажется, получилось весело. Вроде тема была серьёзная, а мероприятие оказалось весёлым. Нам больше всего понравилась импровизация, атмосфера как на КВН. И при этом новое узнаёшь, – рассказал нам один из кадетов.

Впрочем, веселье здесь – не самоцель, а скорее фон для обучения. Так, во второй игре участники исполняли персональные роли, выполняли задания и применяли антикоррупционные термины. Делали это артистично и от души. Улыбались даже строгие обычно кураторы кадетов – их старшие товарищи и педагоги.

Само мероприятие было организовано областным Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений. На форуме отмечают: совместные антикоррупционные мероприятия с правительством Ленобласти от года к году становятся всё более яркими и интересными.

– Антикоррупционная игра – наша добрая традиция. Она переходит из одного года в другой и всегда приходится по душе молодым участникам. И всех этих ребят объединяет понимание того, что правильный выбор – это будущее России без коррупции, – рассказала нам Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Илья Бунин