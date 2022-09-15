Разговор с ребёнком – лучшая защита

– Что сегодня представляет собой кибертерроризм?

– Терроризм приобретает всё более размытые формы. Ещё недавно мы говорили о совершении конкретных терактов с физическим воздействием на людей. Сегодня существует ещё и информационный терроризм. Это создание определённого контента, который разрушает ценности людей и общества.

Казалось бы, ваш ребёнок встречает в Сети отдельный негативный ролик. Вроде ничего страшного, посмотрел – и забыл. Но когда эти ролики идут потоком, когда на общество целенаправленно воздействуют – это и есть кибертерроризм.

– А чем это может навредить людям и обществу?

– Во-первых, это психологические травмы. Задача террориста – погрузить вас в страх. Как говорил один военный психолог, когда человек видит ужасное, – он сам переживает стресс, страдает, иногда шокирующий контент приводит даже к смерти. Это уже серьёзная угроза.

Во-вторых, это манипуляция обществом. Вот есть территория, где люди живут сообща. Их объединяют общие ценности, понимание добра и зла. А в случае атаки на эти ценности общество атомизируется, распадается. Это уже вред в глобальном масштабе.

– Что же делать в этой ситуации государству?

– Нужно следить за новыми технологиями, за переменами в мире. На основе этих знаний проводить разъяснительную работу. В рабочем коллективе, в семье, с близкими. Ну и главное – действенное противостояние идеологии терроризма. Понимание того, кто наши герои сегодня, продвижение своих ценностей, борьба с деструктивным поведением.

– Раньше мир сообща боролся с терроризмом. Возможно ли такое сотрудничество в эпоху санкций?

– Я уверен, что эти связи сохранятся. Более того, нам важно учиться рассказывать о себе миру. Посмотрите на фильмы и компьютерные игры, где русские показаны врагами, агрессорами. Дети из других стран потребляют это и думают о нас что-то ужасное. А тот же чемпионат мира по футболу показал – мы не такие. Люди приехали, увидели нашу культуру, увидели других, «хороших» русских. И это общение заблокировать невозможно.

– Как в этих условиях не впасть в тотальное запретительство?

– Тут главное – возраст. Взрослым и даже молодёжи может быть полезно посмотреть на такие образцы пропаганды. А вот детей важно оградить от деструктивного контента. Особенно в эпоху моды на агрессию в мультфильмах или играх. У них нет возможности понять информацию в полном объёме. И это опасно.

– Как же защитить ребёнка от информационных угроз?

– Самый хороший метод – просто пообщаться с ребёнком. Узнать, что он смотрит и во что играет. Проявить искренний интерес. И без критики, но с точки зрения просвещения, объяснить – что есть что. Просто поговорите – и у ребёнка появится понимание и своё собственное мнение по самым важным вопросам.

Стас Бутенко