ИТ-проект региона номинирован на премию «Народное признание»

ИТ-проект Ленинградской области «Специальное транспортное обслуживание (Социальное такси)» номинирован на премию «Народное признание» федерального конкурса «ПРОФ-IT 2022» как лучший электронный сервис для получения государственных услуг.

Чтобы поддержать проект, нужно проголосовать с 15 по 29 сентября по ссылке https://prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie/spetsialnoe-transportnoe-obsluzhivanie-sotsialnoe-taksi. Авторизация на сайте проходит бесплатно.

Сервис «Социальное такси» позволяет льготным категориям граждан оставлять заявку на специальное транспортное обслуживание не только через кол-центр, но и на портале soctaxi.lenobl.ru и получать информирование о поездке с помощью СМС-сообщения о марке, госномере транспортного средства, а также дате и времени поездки. На портале также можно проверить право на специальное транспортное обслуживание и выбрать социально значимый объект для поездки.

Кроме того, сервис помогает сотрудникам ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» контролировать оказание услуг таксомоторными компаниями: в режиме реального времени наблюдать за всеми этапами выполнения заказа – от автоматической проверки прав граждан на льготный проезд, диспетчеризации заявок, контроля за передвижением транспортных средств до автоматического предоставления отчетности. Это исключает фальсификацию отчетности таксомоторными компаниями и получение денежных средств из бюджета за несовершенные поездки.

В последние годы популярность «Социального такси» устойчиво растет, в том числе благодаря лучшему информированию льготников о возможности льготного проезда и появлению новых инструментов поддержки граждан. В 2018 году совершена 41 тысяча льготных поездок, а за первое полугодие 2022 года - уже более 30 тысяч.