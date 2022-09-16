Нужны ли права на электросамокат в 2022, и за что могут оштрафовать катающихся?
Электросамокат – современное удобное и недорогое средство передвижения. Но только за 2021 год было зафиксировано почти 700 ДТП с участием электросамокатов. Каким правилам должны подчиняться катающиеся? Могут ли им выписать штрафы? На эти и другие вопросы отвечают эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.
Нужны ли права для катания на самокате?
На сегодняшний день права нужны только для тех моделей электросамокатов, которые имеют электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Поскольку они приравниваются к мопедам, для использования таких транспортных средств необходимо иметь права категории М. Но если есть любые другие права на управление транспортным средством (например, легковым автомобилем), то этого достаточно, и дополнительное обучение не требуется.
Максимальная скорость самоката: есть ли ограничения?
«Сейчас ограничения на скорость законодательно не установлены. Но разрабатывается ГОСТ «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний», в котором будут более жесткие требования. Так, электросамокаты признаются электронными средствами индивидуальной мобильности (ЭСИМ), и будут введены ограничения на скорость и допустимые конструкционные особенности», - поясняет Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества.
В частности, предполагаются следующие нововведения (законопроект еще дорабатывается):
· Электросамокаты – это устройства, которые могут развивать скорость до 25 км/ч. Средства передвижения, которые способны развивать большую скорость, планируют приравнять к мопедам.
· Скорость электросамокатов на некоторых территориях (например, в парках) будет ограничена – не более 8 км/ч.
· Электросамокатами будут признаны средства передвижения, не оборудованные сиденьями. Этот пункт вызывает критику, потому что есть электросамокаты для маломобильных граждан, которые в силу своего назначения и особенностей имеют сиденья, и подобный пункт ГОСТа будет ограничивать права таких «водителей». Но, напомним, что стандарт еще обсуждается, поэтому, возможно, в него будут внесены дополнительные изменения.
· Все электросамокаты планируют снабжать светоотражателями. Также предполагается наличие маркировки (номер двигателя, название производителя, максимально возможные скорость, вес, габариты, и так далее).
· Диаметр шин электросамокатов должен быть не менее 125 мм.
Стоит отметить, что этот ГОСТ – только в статусе законопроекта, в него еще будут вноситься доработки, а введение его планируется не ранее 2023 года. Некоторые пункты стандарта уже сейчас подвергаются критике, поэтому, вероятно, они будут изменены с учетом реального опыта пользователей и интересов всех участников дорожного движения.
Штрафы для нарушителей
За 2021 год было зафиксировано почти 700 ДТП с участием электросамокатов. Совершенно очевидно, что ситуация требует более строгой фиксации прав и обязанностей водителей электросамокатов как участников дорожного движения.
Сегодня передвигающиеся на электросамокатах приравниваются к пешеходам, а значит, должны подчиняться тем же правилам, что и пешеходы. Они могут двигаться по тротуарам, обочинам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, по краю проезжей части, если нет иного выхода. Поэтому электросамокатчики, едущие по тротуару, ничего не нарушают. Другой вопрос, что в случае столкновения с пешеходом возможны травмы, в том числе серьезные.
На практике если происходит ДТП с участием электросамоката, сотрудники ДПС могут принимать кардинально разные решения по поводу статуса электросамоката. В некоторых случаях нарушителя приравнивают к пешеходу (в этом случае при возникновении помех – то есть, столкновения – штраф может составлять 1000 рублей) или к водителю мопеда (в этом случае штраф может быть уже 30000 рублей и больше). Так что законодательство в этой сфере пока неопределенно.
Что делать, если попал в ДТП с участием электросамоката?
Необходимо сделать следующее:
1. Вызвать полицию или ГИБДД.
2. Сфотографируйте место ДТП, его участников, возьмите у них контакты.
3. Если есть свидетели, возьмите и их контакты тоже, их также можно сфотографировать.
4. Дождитесь, пока сотрудник полиции составит протокол, убедитесь, что в нем все записано верно, после чего подпишите документ.
5. Если есть физические травмы, обратитесь к специалистам и возьмите справку, что причина травм – столкновение с электросамокатом.
Эти данные понадобятся в том случае, если вы решите обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию с виновника ДТП.
Если человек на электросамокате пьян
В данном случае практика тоже противоречива, но в целом тенденция такова: если пьяный человек управляет самокатом мощностью больше определенного показателя (от 0,25 кВТ и выше), то самокат приравнивают к мопеду, в этом случае штраф велик, а также могут лишить прав (которые с определенной мощности самоката все же нужны для управления). Если мощность самоката невелика, то штраф будет весьма скромным, так как электросамокат могут приравнять к велосипеду.
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