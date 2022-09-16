Нужны ли права на электросамокат в 2022, и за что могут оштрафовать катающихся?

Нужны ли права для катания на самокате?

На сегодняшний день права нужны только для тех моделей электросамокатов, которые имеют электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Поскольку они приравниваются к мопедам, для использования таких транспортных средств необходимо иметь права категории М. Но если есть любые другие права на управление транспортным средством (например, легковым автомобилем), то этого достаточно, и дополнительное обучение не требуется.

Максимальная скорость самоката: есть ли ограничения?

«Сейчас ограничения на скорость законодательно не установлены. Но разрабатывается ГОСТ «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний», в котором будут более жесткие требования. Так, электросамокаты признаются электронными средствами индивидуальной мобильности (ЭСИМ), и будут введены ограничения на скорость и допустимые конструкционные особенности», - поясняет Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

В частности, предполагаются следующие нововведения (законопроект еще дорабатывается):

· Электросамокаты – это устройства, которые могут развивать скорость до 25 км/ч. Средства передвижения, которые способны развивать большую скорость, планируют приравнять к мопедам.

· Скорость электросамокатов на некоторых территориях (например, в парках) будет ограничена – не более 8 км/ч.

· Электросамокатами будут признаны средства передвижения, не оборудованные сиденьями. Этот пункт вызывает критику, потому что есть электросамокаты для маломобильных граждан, которые в силу своего назначения и особенностей имеют сиденья, и подобный пункт ГОСТа будет ограничивать права таких «водителей». Но, напомним, что стандарт еще обсуждается, поэтому, возможно, в него будут внесены дополнительные изменения.

· Все электросамокаты планируют снабжать светоотражателями. Также предполагается наличие маркировки (номер двигателя, название производителя, максимально возможные скорость, вес, габариты, и так далее).

· Диаметр шин электросамокатов должен быть не менее 125 мм.

Стоит отметить, что этот ГОСТ – только в статусе законопроекта, в него еще будут вноситься доработки, а введение его планируется не ранее 2023 года. Некоторые пункты стандарта уже сейчас подвергаются критике, поэтому, вероятно, они будут изменены с учетом реального опыта пользователей и интересов всех участников дорожного движения.

Штрафы для нарушителей

За 2021 год было зафиксировано почти 700 ДТП с участием электросамокатов. Совершенно очевидно, что ситуация требует более строгой фиксации прав и обязанностей водителей электросамокатов как участников дорожного движения.

Сегодня передвигающиеся на электросамокатах приравниваются к пешеходам, а значит, должны подчиняться тем же правилам, что и пешеходы. Они могут двигаться по тротуарам, обочинам, пешеходным, велопешеходным дорожкам, по краю проезжей части, если нет иного выхода. Поэтому электросамокатчики, едущие по тротуару, ничего не нарушают. Другой вопрос, что в случае столкновения с пешеходом возможны травмы, в том числе серьезные.

На практике если происходит ДТП с участием электросамоката, сотрудники ДПС могут принимать кардинально разные решения по поводу статуса электросамоката. В некоторых случаях нарушителя приравнивают к пешеходу (в этом случае при возникновении помех – то есть, столкновения – штраф может составлять 1000 рублей) или к водителю мопеда (в этом случае штраф может быть уже 30000 рублей и больше). Так что законодательство в этой сфере пока неопределенно.

Что делать, если попал в ДТП с участием электросамоката?

Необходимо сделать следующее:

1. Вызвать полицию или ГИБДД.

2. Сфотографируйте место ДТП, его участников, возьмите у них контакты.

3. Если есть свидетели, возьмите и их контакты тоже, их также можно сфотографировать.

4. Дождитесь, пока сотрудник полиции составит протокол, убедитесь, что в нем все записано верно, после чего подпишите документ.

5. Если есть физические травмы, обратитесь к специалистам и возьмите справку, что причина травм – столкновение с электросамокатом.

Эти данные понадобятся в том случае, если вы решите обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию с виновника ДТП.

Если человек на электросамокате пьян

В данном случае практика тоже противоречива, но в целом тенденция такова: если пьяный человек управляет самокатом мощностью больше определенного показателя (от 0,25 кВТ и выше), то самокат приравнивают к мопеду, в этом случае штраф велик, а также могут лишить прав (которые с определенной мощности самоката все же нужны для управления). Если мощность самоката невелика, то штраф будет весьма скромным, так как электросамокат могут приравнять к велосипеду.





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