Сдать макулатуру и познакомиться со звездой: жителей Ленобласти приглашают в «БумБатл»

Проект был создан в рамках национального проекта «Экология» и проводится уже третий раз.

Как отмечают организаторы акции, сдача макулатуры, это не просто ответственное отношение к природе, но и модная экологическая тенденция. Самые активные участники, которые соберут наибольшее количество бумаги, получат призы от организаторов. А те, кто подойдет к процессу творчески и разместит в социальных сетях креативные посты с хештегами #бумбатл и #напроектэкология, получат возможность пообщаться с сестрами Авериными - российскими гимнастками, многократными чемпионками мира и певцом Хабибом.

Подробности акции можно узнать на сайте проекта бумбатл.рф. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти там же на интерактивной карте: в Ленинградской области больше десятка адресов от Выборга до Бокситогорска. В Гатчинском районе это город Коммунар, АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». Акция продлится до 15 ноября.

В результате прошлогоднего сбора неравнодушные россияне собрали три тысячи тонн макулатуры, что позволило сохранить более 62 тысяч деревьев.