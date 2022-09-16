Время быть патриотом

Попасть на «Ладогу» в этом году было не так просто. Конкурс составил шесть человек на место! Так что в Ленобласть приехали лучшие из лучших – 750 человек из 61 региона страны.

– Наших участников объединяет любовь к Родине, у каждого она своя. Разделять мусор, помогать пожилым людям – тоже патриотизм. А уж тем более заниматься патриотическим просвещением, это большое дело, которое делает нашу жизнь лучше, – рассказала Варвара Малевская, программный директор «Ладоги».

В числе гостей форума из других регионов оказалась Анна Воронова из Вологды. Она работает педагогом и в прямом смысле формирует мировоззрение юных россиян.

– На классных часах мы нередко говорим о патриотизме. Как лучше раскрыть эту тему, какие новые приёмы найти – научиться этому я и хочу на «Ладоге», – говорит она.

Лекции ребятам читали настоящие профи своего дела. Среди звёздных гостей – эрудит Анатолий Вассерман, актёры Олег Тактаров и Иван Жвакин, депутат Госдумы Ольга Занко.

Впрочем, учиться патриотизму участники «Ладоги» могли не только на лекциях, но и на конкретных примерах. Например, у создателей проекта «Партизанский обоз», который специально приехал в Лугу из Новгородской области.

– В этом году исполняется 80 лет со дня отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград. Партизаны собрали более 60 тонн продуктов и преодолели расстояние в 60 км в тылу у захватчиков. Вереница из 223 подвод растянулась на 2 километра, но обоз добрался до цели без потерь, – рассказывает нам Екатерина Беляева из Поисковой экспедиции «Долина».

Не забыла «Ладога» и своих земляков, павших на Донбассе. Участники форума вместе с Героем России, лётчиком-космонавтом Фёдором Юрчихиным высадили Аллею Героев – 15 деревьев в память о воинах, погибших в ходе специальной военной операции.

─ Мы хорошо знаем, что такое День Победы 1945 года, но не менее важно говорить о современных героях, это очень нужная акция, ─ заявила на открытии аллеи зам. полномочного представителя Президента России в СЗФО Любовь Совершаева.

Как отмечают организаторы, главное достижение форума за 14 лет развития состоит в том, что из чисто просветительского мероприятия он превратился в площадку конкретных результатов. Так, на реализацию лучших инициатив молодёжи было выделено около 6 миллионов рублей. А высказанные на "Ладоге" идеи и предложения не растают в воздухе – а станут частью нашей с вами жизни.

– Наша главная задача – сделать итоговый продукт. Это конкретный набор методических рекомендаций для организаций образования, НКО, законодателей, которые дальше пойдут в субъекты РФ для реализации, – уверила нас Марина Григорьева, председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области.

Конкретный пример того, как молодёжная политика страны формируется не в кабинетах высокого начальства, а снизу – на основе инициатив молодых патриотов, неравнодушных членов Команды47.

Илья Бунин