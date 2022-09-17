«Карта возможностей Команды 47»
Участники Гражданского форума презентовали губернатору региона Александру Дрозденко «Карту возможностей Команды 47» — каталог проектов, разработанных на форуме. В он, в свою очередь, наградил самых активных, среди которых председатель правления региональной общественной организации «Школа третьего возраста» Гатчинского района Татьяна Кучер.
Вывоз мусора после субботников, канал гуманитарной помощи Донбассу, спецканал налоговой инспекции для НКО — новые проекты родились на Гражданском форуме, который вчера завершил свою работу в Ленинградской области. В ходе работы активистов и экспертов создан электронный ресурс, который объединил все ресурсы и возможности НКО Ленинградской области.
«Это хорошая, добрая традиция для нас — ежегодная встреча с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня как никогда важен диалог между властью и обществом. Он позволяет определить, куда необходимо приложить силы и создаёт большую пользу для территорий, потому что у нас общие цели — улучшение качества жизни», — сказал Александр Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что область заинтересована в различных проектах по развитию социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма, спорта. Область будет увеличивать помощь НКО. Регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в «одно окно», что позволило увеличить финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства. Эта работа будет продолжаться.
О продолжении и расширении работы, возможностях для каждого реализовать свои проекты активно говорили форумчане в ходе диалога с губернатором. Он ответил на десятки вопросов про помещения и коммунальные услуги для НКО, про поддержку проектов помощи инвалидам, маломобильным гражданам, детям, животным, об озеленении, благоустройстве, спорте и познавательном туризме.
«Благодарю за вашу активную позицию. Мы — одна команда, Команда 47 — команда активных и неравнодушных людей, которые делают жизнь лучше. У нашей командной работы много направлений, и она будет продолжена на годы вперёд», — подчеркнул Александр Дрозденко.
В завершение встречи глава региона вручил благодарности губернатора:
- Николаю Екимову, председателю межрегиональной благотворительной общественной организации «Содействие»,
- Татьяне Кучер, председателю правления региональной общественной организации «Школа третьего возраста» Гатчинского района.
Благодарности комитета общественных коммуникаций Ленинградской области были вручены:
- Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ленинградской области за проект «Военно-полевые сборы юнармейских отрядов Ленинградской области «Валимский рубеж»;
- Автономной некоммерческой организации «Центр социального и спортивного развития «Амалиэль» за проект «Энергия следж-хоккея!»;
- Молодежной общественной организации «Компания весёлых и находчивых» города Сосновый Бор за проект «Интегрированный региональный фестиваль творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах»;
- Автономной некоммерческой организации «Театральная компания Ковчег» за проект: «От героев былых времен»;
- Автономной некоммерческой организации поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» за проект: «Третий экологический фестиваль Зеленый город 2021».