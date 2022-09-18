100 миллионов «громлей»

В программе форума – интерактивные игры, лекции от ведущих спикеров Санкт-Петербурга и Москвы, тренинги, упражнения, деловая игра с почетными гостями.

В форуме принимают участие представители молодежных советов, социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеры, специалисты по работе с молодежью, студенты ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа, представители Совета молодых педагогов, молодежного коворкинг-центра. Всего – 120 человек.

Также на форуме организован книгообмен – буккроссинг – между участниками и гостями мероприятия. Каждый может присоединиться к этой акции и оставить книгу на специальной полке.

В субботу, 17 сентября, в деловой игре с молодежью в качестве жюри и почетных гостей приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов, депутат областного парламента Александр Русских и заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук.

Бизнес-игра, адаптированная под задачи открытого диалога «власть-молодежь», длилась около двух часов. Процесс захватил не только самих участников, но и членов жюри. Представители «поколения next» разных поселений Гатчинского района продемонстрировали фантазию, находчивость, предприимчивость и завидное умение выступать на публике.

Приветствуя участников форума, Людмила Нещадим отметила актуальность выбранных тем: предпринимательство, туризм, урбанистика, кибербезопасность сегодня, как никогда, на повестке дня.

- Молодежь – самое сильное звено Команды 47. А для Гатчинского района молодежь – это особая движущая сила, – отметила глава администрации. – Сегодня вас более 56 тысяч. В городе и районе отдельно развивается молодежная инфраструктура. Наша задача – услышать ваши инициативы и поддержать.

Людмила Николаевна пожелала ребятам не останавливаться на достигнутом на протяжении всего жизненного пути. И чтобы у каждого обязательно был свой «маяк» и команда, помогающая пройти этот путь.

Участников форума приветствовали также Михаил Соколов и Марк Кравчук. Александр Русских поблагодарил комитет по спорту и молодежной политике и Гатчинскую администрацию за прекрасно организованный форум, подчеркнув правильность аббревиатуры: ГРОМ – Гатчинский район объединяет молодежь.

Игроков поделили на пять команд, каждой из которых поручили свое направление:

- добровольчество,

- творчество,

- урбанистика,

- предпринимательство и карьерные стратегии,

- туризм.

За 15 минут команды должны были разработать проект по своей теме применительно к Гатчинскому району и защитить его перед членами жюри – доказать, что именно этот проект самый актуальный и требующий внимания и финансирования.

Бюджет исчислялся в виде форумной валюты, придуманной специально для форума и названной «громли». 100 миллионов громлей распределили между членами жюри – по 25 миллионов каждому. После защиты проектов экспертам предстояло решить, какой команде выделить «деньги» и в каком объеме.

Первыми выступили представители «Добровольчества», предложившие свое решение проблемы информационной безопасности молодежи.

Команда «Творчество» придумала, как организовать досуг несовершеннолетней молодежи в возрасте 14-17 лет путем создания крупного молодежного центра.

Представители «Туризма» разработали план развития зимнего туризма – для решения проблемы низкого турпотока в зимний период. По мнению ребят, привлечь туристов в Гатчинский район поможет широкомасштабная зимняя ярмарка.

«Урбанистика» решала вопрос безопасности дорожного движения в части противостояния пешеходов и «самокатчиков». Как избежать столкновений пеших участников движения и пользователей двухколесных транспортных средств?

Команда «Карьерные стратегии» предложила решение проблемы профессионального самоопределения молодежи.

Выслушав пятиминутные презентации, члены жюри по очереди вынесли свой вердикт, распределив «громли» между командами по приоритетности проектов.

Для более предметного обсуждения всех животрепещущих вопросов Людмила Нещадим предложила встретиться на площадке гатчинского кванториума. Кроме того, глава администрации пообещала включить в бюджет финансирование реализации самого креативного и жизнеспособного молодежного проекта.

Екатерина Дзюба