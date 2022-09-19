81 год спустя: подвигу ополченцев посвящается

На фестивале была представлена выставка вооружения и техники РККА и армии вермахта. Работали интерактивные площадки, демонстрировались находки поисковиков и средства связи времен Великой Отечественной войны.

Участников и гостей фестиваля приветствовали руководители Пудомягского поселения и организаторы мероприятия. Был приглашен почетный гость – последний здравствующий участник боев за деревню Корпикюлю 13-14 сентября 1941 года – полковник милиции в отставке Владимир Алексеевич Берчиков. Он сражался за Красногвардейский рубеж наводчиком 45 мм противотанкового орудия 270-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона.

Военно-историческая реконструкция прошла на том самом поле возле Корпикюли, где осенью 1941-го велись кровопролитные бои, и где стоит дот, входивший в состав Красногвардейского укрепрайона. Теперь это памятник Великой Отечественной войны…

…Как и 81 год назад, поле перерезали траншеи: ополченцы приготовились держать оборону. Бойцы РККА – в военной форме образца 1941 года, без погон, в пилотках, касках, буденовках. Красные командиры в фуражках со звездой, связисты с рациями за плечами, девушки-санитарки, беженцы с узелками и картонными чемоданами – на один час поле под Корпикюлей превратилось в поле боя 1941 года. Трещали выстрелы, рвались снаряды – кругом огонь, дым, «раненые» на носилках, «убитые»; фриц-разведчик попался в плен. И хоть прошло больше 80 лет, серая форма солдат Третьего рейха по-прежнему вызывает дрожь и гнев. Генетическая память…

В реконструкции использовалось больше сотни пиротехнических эффектов, было задействовано два десятка единиц техники – нашей и немецкой. По полю разъезжали бронеавтомобили, танки, легендарный ЗиС5, мотоциклы с колясками, штабной «хорьх». В сражении участвовало порядка 200 человек.

Через час все было кончено. Реконструкторы сложили оружие, пришло время отдыха и фотосессий. Как признавались зрители, действо было захватывающим, организация – на высшем уровне.

В фестивале приняли участие военно-исторические клубы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организаторы – администрация Пудомягского поселения, клуб военно-исторической реконструкции «Пулковский меридиан», военно-исторический клуб «Рейд».

Фестиваль проводится при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и при финансовой помощи депутата Госдумы РФ Сергея Петрова.





Фото Михаила Ефимова: https://vk.com/album-86016199_286968336