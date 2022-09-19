Дизельные генераторы: как выбрать

Компания Allgen предлагает заинтересованным заказчикам разные модели генераторных станций лучших производителей подобного оборудования: https://www.allgen.ru/generator/. Она напрямую сотрудничает с ними, без участия третьих лиц. Следовательно, дизельные установки здесь можно заказать по наиболее доступной стоимости. Сегодня Allgen является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей генераторных установок.

Особенности выбора

Генераторы, работающие на дизеле, различаются между собой разными техническими характеристиками. А разобраться в них без соответствующих знаний и опыта достаточно сложно. Если у заказчика подобных знаний нет, лучше воспользоваться услугами профессионалов Allgen. В каталоге продавца представлены модели дизель-генераторов, различающихся по следующим характеристикам:

- мощность;

- габаритные размеры;

- конструкционное исполнение;

- марка;

- модель.

На сайте продавца можно найти бюджетные модели дизельных генераторов по большей части российского, китайского и турецкого производства. Такие агрегаты рассчитаны на небольшие нагрузки и работают исправно лишь пару часов в сутки. Отличаются они и своей невысокой стоимостью в сравнении с более мощными аналогами.

Оптимальные дизель-генераторы производятся в основном европейскими брендами. Они могут беспрерывно работать в 12-часовом режиме. Отличительной особенностью данных установок является и экономичный расход топлива. Отдельно следует выделить и надежность их работы. В отличие от предыдущих моделей, производитель предоставляет на них 36-месячную гарантию.

Дорогие модели генераторов

Если вы желаете, чтобы генераторная установка работала круглосуточно, не шумела и не давала сбоев, от вышеприведенных вариантов лучше отказаться. Ни одна бюджетная модель не может работать круглые сутки, не создавая проблем. А если владелец все же попытается ее использовать таким образом, генератор быстро выйдет из строя.

Для круглосуточного функционирования наилучшим образом подходят дорогостоящие устройства, обладающие соответствующей мощностью и эксплуатационным ресурсом. Они комплектуются специальными шумоизоляционными кожухами, обеспечивающими практически бесшумную работу агрегатов. А низкий топливный расход таких установок позволит владельцам сэкономить немало средств. Комплектующие дизель-генераторов отличаются непревзойденным качеством и производятся ведущими брендами.