Психолог из Ленобласти рассказала, что поможет уберечь ребёнка от буллинга в сети

Платформа «Россия — страна возможностей» собрала на одной площадке познавательный контент для детей и взрослых.

Эксперты фиксируют, что деструктивный контент все чаще попадает в поле зрения детей, вопреки различным фильтрам и возрастным ограничителям. Это может быть не только фейковая информация, сцены жестокости, но и призывы к издевательству над сверстниками, призывы к суициду и многое другое.

«Многообразие современных цифровых устройств, которые доступны несовершеннолетним, так велико, что это не оставляет родителю шансов отследить и проанализировать весь контент, с которым пересекается его ребенок. Я, опираясь на свою многолетнюю практику психолога, работающего со сложными подростками и их семьями, убеждена — самый эффективный способ уберечь ребенка от буллинга, психологического насилия, травмирующей его информации - это разговаривать с ним так, чтобы он слышал и слушать ребенка так, чтобы он говорил!», — отмечает педагог-психолог Анастасия Законова.

Помочь выстроить диалог с ребёнком по непростым темам может проект «Цифровая гигиена детей и подростков»: https://rsv.ru/news/1/4279/.

На нем можно найти куда обратиться за помощью, если ребенок столкнулся с проблемами в интернете. Там же собраны полезные материалы, которые родители могут изучить совместно с детьми.





Фото freepick.com