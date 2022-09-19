Завтра – отключение света в Кобринском и Пудостьском поселениях
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 20 сентября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
20.09.2022 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
д. Руново,
п. Карташевская,
сад-во "Киевское",
п. Прибытково,
д. Покровка,
сад-во "Мельничный ручей",
СНТ "Егерьское",
СНТ "Красная дача",
д. Мельница,
СНТ "Новое",
сад-во "Кобринское",
сад-во "Флора",
сад-во "Волна",
сад-во "Яблонька".
20.09.2022 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:д. Покизен-Пурская.
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