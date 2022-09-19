Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Завтра – отключение света в Кобринском и Пудостьском поселениях

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 20 сентября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.09.2022 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

д. Руново,

п. Карташевская,

сад-во "Киевское",

п. Прибытково,

д. Покровка,

сад-во "Мельничный ручей",

СНТ "Егерьское",

СНТ "Красная дача",

д. Мельница,

СНТ "Новое",

сад-во "Кобринское",

сад-во "Флора",

сад-во "Волна",

сад-во "Яблонька".

                  

20.09.2022 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Покизен-Пурская.  