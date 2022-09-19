Завтра – отключение света в Кобринском и Пудостьском поселениях

Усадьба Елисеева в Белогорке обрела нового владельца – и надежду на восстановление. Компания «Оникс» под руководством директора ООО «Запстрой» Сергея Домрачева и экс-председателя комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Евгения Домрачева выиграла торги по продаже усадебного комплекса. По условиям сделки, покупатель обязан провести работы по сохранению памятника.