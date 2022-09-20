Бюджет-2023: в приоритете – дети, дороги и дольщики

В областном бюджете Ленинградской области на 2023 год 3,9 млрд рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков. На ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, согласно указу Президента России № 175 запланировано израсходовать 2 млрд рублей, еще 20 млрд рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 млрд рублей – на реализацию национальных проектов.

«На уровне Ленинградской области мы за последние годы сделали очень много существенных изменений при исполнении бюджета. У нас одна из самых современных компьютерных систем исполнения бюджета, сейчас мы ее дополняем общей системой бухгалтерского учета, в которую вовлечены все структуры. это позволяет нам видеть «болевые точки» на территории Ленинградской области и оперативно на них реагировать и принимать решения в любой, даже сложной, ситуации. Текущая ситуация показала, что мы на правильном пути, и все, что мы сделали, легло в копилку устойчивости регионального бюджета. Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона», – сказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

Как было отмечено в ходе совещания, за первые шесть месяцев 2022 года в областной бюджет Ленинградской области поступило 99,3 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 40,3% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.