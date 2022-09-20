Полмиллиона жизней – на совести оккупантов Ленобласти

Прокурор Ленинградской области обратился в суд в интересах Российской Федерации, а также родственников, потомков мирных жителей, погибших на территории Ленобласти в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

По данным областной прокуратуры, в период с 1941 по 1944 годы на территории Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было убито – расстреляно, повешено, замучено и угнано в Германию на каторжные работы более 435 тысяч советских граждан, в том числе военнопленных и партизан.

В Гатчинском районе в концлагере Дулаг 154 от пыток, издевательств и голода погибли около 80 тысяч военнопленных и мирных граждан. Систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды. Путем применения смертельных инъекций нацисты уничтожили 850 душевнобольных в больнице им. Кащенко. Физическому истреблению с особой жестокостью подвергались дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказания и принудительного забора крови погибло не менее 200 детей в лагере в Вырице.

На судебном процессе показали жуткие кадры фотохроники. Описание зверств фашистов занимает почти 40 томов. Это воспоминания очевидцев, рассекреченные архивные документы, в том числе немецкие. Как подчеркнул заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Виноградов, «…признание фактов этих преступлений – наш исторический долг перед участниками и жертвами войны, учитывая непрекращающиеся попытки отрицания исторических событий вопреки приговору военного трибунала».

В обоснование своего заявления прокурор указал, в том числе, и следующие обстоятельства: во время фашистской оккупации на территории Ленобласти было расстреляно 6165 человек, повешено 876, умерло после истязаний и пыток 23899, убито бомбами и снарядами 2063, погибло 109955 военнопленных, подверглись арестам, побоям, насилию 16497 человек, 276635 угнаны в рабство, 281 получили тяжелые ранения при бомбежках.

11 августа 2020 года руководителем следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны, Главного следственного управления Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ – геноцид.

Как отметил Сергей Виноградов, прокуратурой собраны неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации, эксплуатации в соответствии с концепцией расширения жизненного пространства германской нации.

Доказательством являются и вновь установленные факты военных преступлений периода Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области, совершенных лицами, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры, и неустановленными лицами из числа немецких оккупационных властей и их пособников.

Как подчеркнул прокурор, это было целенаправленное уничтожение советских людей – освобождение жизненного пространства для немецкого населения, что подтверждается показаниями очевидцев, материалами уголовного дела, поступившими в прокуратуру Ленинградской области из Следственного комитета, результатами поисковых работ, архивными данными,

Совокупность собранных прокуратурой материалов свидетельствует о необходимости установления в судебном порядке юридического факта и признания этих преступлений на территории Ленобласти военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Отсутствие подобного решения значительно ограничивает права родственников погибших.

Почему сейчас – в начале третьего десятилетия XXI века?

В качестве эксперта на заседании суда выступал доктор исторических наук, ведущий сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев. Он отметил, что признание фактов этих преступлений – наш исторический долг перед участниками и жертвами войны. Тем более, что до сих пор не прекращаются попытки отрицания исторических событий вопреки приговору военного трибунала. Налицо – осознанная политика вольной интерпретации исторических фактов.

В своем консультативно-историческом заключении Борис Ковалев подчеркнул, что нацистский оккупационный режим в Ленинградской области продолжался дольше всего: с июля 1941 года и до лета 1944 года, даже после полного снятия блокады. В то время, как на юге в марте 1944-го уже шли бои на территории сопредельного государства, в Ленобласти еще продолжалась оккупация.

- Трагедия Ленинграда и области в том, что большинство руководителей после войны оказались репрессированы по «ленинградскому делу». Проблематика событий на оккупированной территории замалчивалась. А после объявления хрущовской амнистии те, кто сотрудничал с оккупантами, были амнистированы, – сказал Борис Николаевич.

Отвечая на вопрос прокурора, почему преступления фашистов в Ленобласти можно расценить как геноцид, историк отметил невероятное количество жертв – и среди мирных жителей, и среди военнопленных. Существует целый комплекс архивных документов, подтверждающих этот факт. В частности, материалов Центрального государственного архива историко-политических документов Петербурга (бывший Ленинградский партийный архив), где содержатся документы фонда 0116. В 1945 году подробно опрашивались и партизаны, и люди, находившиеся на оккупированной территории. Тогда начала работу ЧГК – Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию преступлений и злодеяний фашизма.

В архиве ФСБ содержится информация от агентуры на оккупированной территории, уголовные дела против немецких военных преступников, их пособников, где собраны очень подробные сведения.

Но, как заметил Борис Ковалев, наиболее достоверен тот факт, который рассматривается с разных сторон. Максимально.

- Важный источник – открытая коллаборационистская печать: злобные статьи о блокадном Ленинграде, статьи, в которых упоминается о казнях заложников. Особый интерес представляют трофейные документы, в которых отражаются реалии нацистской оккупационной политики. Например, в управлении ФСБ по Новгородской области хранятся дневники карателей – латышей с подробными записями: сколько сегодня расстреляли, с фамилиями, если расстрелянных было немного, или просто – поштучно.

Макарьевская Пустынь: мы берем воспоминания и архивные документы из Фрайбурга, где, ничего не скрывая, пишут оправдывающие себя немецкие генералы: «Мы не хотели, чтобы была эпидемия, поэтому мы всех убили».

Интересен для нас и архив Испании, где можно найти немало фактов, подтверждающих, что не только немцы, но и их союзники несли прямую вину за совершение преступлений.

Также в качестве источников информации Борис Ковалев назвал мемуары участников Сопротивления, живую историю: рассказы детей войны, семейные воспоминания. Плюс воспоминания рядовых участников событий: партизан, жителей оккупированных территорий. По словам историка, их рукописные воспоминания нередко хранились в школьных музеях, были утрачены в 90-е годы, но некоторые вещи удалось восстановить.

На вопрос судьи, можно ли назвать конкретное число жертв тех событий, Борис Николаевич ответил, что речь идет о цифре порядка полумиллиона. И продолжают вскрываться новые факты…

Депутат Госдумы, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, присутствовавшая на суде, отметила, что эти суды важны не только для истории, но и для лучшего понимания того, что происходит сегодня:

- Мы видим, как нацизм снова поднимает голову на территории Украины, и важно, чтобы нынешние неонацисты знали: у их преступлений нет срока давности, и они не останутся безнаказанными.

…26 сентября в судебном заседании будут участвовать ветераны, бывшие узники концлагерей.

Екатерина Дзюба