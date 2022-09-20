Сергей Пускепалис погиб в ДТП

В театре, где служил режиссер, информацию о гибели Пускепалиса пока не комментируют. С августа 2019 года Сергей Пускепалис занимал должность художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

По данным полиции, 20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе в ДТП погибли два человека, еще один получил травмы.

Напомним, что Сергей Пускепалис был гостем кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. В 2013 году он получил приз за лучшую мужскую роль XIX Российского кинофестиваля «Литература и кино за роль в фильме «И не было лучше брата».