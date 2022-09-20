Соцзащита выходит на связь на новом уровне

«Мы стремимся к упрощению взаимодействия наших жителей и государственных органов. Ведь зачастую человек не разбирается, в чьей компетенции его вопрос. А в объединенном контакт-центре помогают с первого и иногда единственного обращения», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Вместе со специалистами соцзащиты региона, жителей консультируют сотрудники Пенсионного фонда, службы по труду и занятости, Фонда социального страхования, Федерального бюро медико-социальной экспертизы.

Новый телефон стал ещё одним способом связи со специалистами социальной защиты населения региона. В Ленобласти продолжают работать единый на все районы номер 8-800-350-06-05, чат-боты в Телеграме, специалисты соцзащиты также консультируют в социальных сетях.