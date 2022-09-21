В регионе стартовал чемпионат «Абилимпикс-2022»

В конкурсе принимают участие 70 ленинградцев, которые соревнуются в 42 компетенциях. По результатам подготовительного этапа конкурса эксперты определят лучших конкурсантов, которые отправятся на очный этап в Москву. Отметим, что по результатам прошлогоднего отборочного этапа 14 человек успешно справились с конкурсными испытаниями и также в этом году представят регион в столице.

«Одна из главных целей чемпионата, конечно же, поддерживать стремление участников к профессиональному развитию и карьерному росту. Все образовательные организации региона ― активные участники конкурсного движения. Эксперты чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. Уверена, чемпионат поможет участникам проявить себя, ведь очень важно еще и получать удовольствие от того, что ты делаешь», ― отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Ленинградская область принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2015 года. В шестом региональном чемпионате в 2021 году приняли участие 298 конкурсанта. А в 2022 году в региональном чемпионате «Абилимпикс», который прошел в апреле, приняли участие 323 человека, которые соревновались по 42 компетенциям на 13 площадках региона.