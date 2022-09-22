«Яблоневый сад» в Коммунаре

В Коммунаре появилась деревянная набережная, которую оборудовали смотровыми площадками, качелями, шезлонгами, скамейками и урнами, современным освещением. Для любителей активного отдыха установлена спортивная площадка, предусмотрена зона для игр.

Такое знаковое и радостное событие стало поводом для настоящего праздника.

Приветствовала жителей Коммунара глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Я вспоминаю свой визит в Коммунар, когда мы открывали первую часть набережной и строили многочисленные планы по благоустройству всей её территории. Мысли материальны! Мечты сбываются потому, что есть воля администрации, поддержка депутатов и участие самих жителей, которые принимали участие в голосовании и выбирали проект для реализации. Получилась прекрасная набережная – площадка для встреч, проведения досуга, игр детей и общения людей старшего возраста, - отметила глава районной администрации.

Поздравили горожан с радостным событием руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова.

- Сегодня мы открываем новую благоустроенную территорию, и это радостное событие для всех горожан. Мы с 2018 года участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды», и с каждым годом реализованные проекты выглядят все более современно, а работы выполняются с более высоким качеством. Так совпало, что реализация этого проекта выполнена в год Команды 47. Новое пространство - это тоже командный труд. Молодые архитекторы кропотливо работали над проектом. Порадовала удивительная активность наших жителей, которые голосовали именно за эту территорию. Спасибо руководителям областного комитета по ЖКХ, которые строго следили за соблюдением графика работ и всегда и во всем нам помогали. Спасибо за поддержку руководителям Гатчинского района. Надежным партнером нашей команды стала подрядная организация – ООО «Перспектива», - рассказала собравшимся Вера Пыжова.

Торжественная часть была подготовлена сотрудниками Дома культуры. На празднике выступили лучшие коллективы - «Славяночка», «Ералаш», «Микрогенетик», «Конферанс». После торжественной части прошла веселая детская интерактивная программа.





Фото администрации г. Коммунар