«Лучший преподаватель детской школы искусств» в Ленинградской области – Марина Фазанова

Сегодня ушел из жизни актер и режиссёр Сергей Пускепалис - погиб в ДТП в Ярославской области. В 2013 году он был не только гостем кинофестиваля в Гатчине, но и получил приз за лучшую мужскую роль XIX Российского кинофестиваля «Литература и кино» за роль в фильме «И не было лучше брата». Фото Владислава Толчина, 10 апреля 2013 года