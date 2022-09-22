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«Лучший преподаватель детской школы искусств» в Ленинградской области – Марина Фазанова

Преподаватель Гатчинской художественной школы Марина Фазанова признана лучшим преподавателем региона.

Рубрики:  Культура

20 сентября в дистанционном формате состоялся I тур Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Учредитель конкурса - Министерство культуры РФ. В нем участвуют преподаватели муниципальных школ искусств, достигшие высоких педагогических результатов и реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

От Ленинградской области в I туре приняли участие 5 преподавателей - из Гатчинского, Тосненского, Тихвинского, Приозерского районов и Сосновоборского городского округа.

Победителем I тура отборочной комиссией признана Марина Альбертовна Фазанова, преподаватель Гатчинской художественной школы. Она представит Ленинградскую область во II туре конкурса.