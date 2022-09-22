Наша история

Сентябрь – время памятных дат в истории Ленинградской области. В первую очередь эти даты связаны с судьбой блокадного Ленинграда и Дороги жизни. Так, 8 сентября – день, когда вокруг города сомкнулось кольцо блокады. 12 сентября – дата начала работы водной трассы Дороги жизни, когда в 1941 году порт Осиновец принял первый конвой судов с зерном.

Ленинградская область хранит память о тех событиях. В этом смогли убедиться участники специального тура по музеям Дороги жизни, который организовал областной комитет по культуре и туризму. Экскурсию для общественников, историков и журналистов провела лично заместитель председателя комитета – Ольга Голубева.

На Дороге жизни действительно расположена целая россыпь уникальных музеев и памятников. Обязательно стоит побывать в музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова на Народной улице во Всеволожске. Именно под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова силами красноармейцев было подбито 43 танка. В стенах музея расположена самая большая коллекция танков Т-34 в России. Военную технику находят в ходе экспедиций на местах сражений, а затем восстанавливают до ходового состояния.

– Перед нами танк, который принимал участие в Любанской спасательной операции. Это трагические страницы истории, когда Вторая ударная армия попала в окружение. Однако этот танк стал в прямом смысле щитом для тех солдат, которые пытались прорваться из окружения, – говорит нам Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея.

Ещё одна точка на памятном маршруте – Дом авиаторов. Здесь можно увидеть интерактивные карты боевых операций, макеты самолетов и авиабомб. Удивляет детальная проработка этих моделей, а также современное техническое оснащение музея. Посетителям здесь расскажут о подвигах советской авиации: например, о героизме лётчика Алексея Севастьянова.

– Это был замечательный летчик, который первым совершил ночной таран над Ленинградом. Это произошло 4 ноября 1941 года, когда к Ленинграду прорвался немецкий бомбардировщик. У Севастьянова закончились патроны, и он под лучами прожектора решил таранить немецкий бомбардировщик, – вспоминает старший научный сотрудник музея Александр Дмитриев.

Экспозиция народного музея «Дорога жизни» в д. Коккорево посвящена истории создания «ледового пути» по Ладожскому озеру. Совсем недавно музей буквально преобразился – ремонт и обустройство полностью взяло на себя руководство Ленинградской области.

– В годы войны в этом здании располагался штаб Управления ледового участка Дороги жизни под командованием капитана Нефёдова. Он – моряк, он ввёл здесь морские порядки, поэтому мы хотим поставить здесь якорь. Я договорился со своими друзьями, они мне этот якорь поднимут со дна Ладожского озера, старый адмиралтейский якорь весом около двух тонн, – говорит музейщик Александр Войцеховский.

Уникальные находки хранит филиал Центрального военного музея в посёлке Осиновец. Здесь, неподалеку от легендарного маяка разместилась уникальная экспозиция. Вы сможете увидеть фрагменты подводного телеграфа и топливопровода, поднятые со дна Ладожского озера. Здесь же хранятся оригинальные самолет Ли-2, буксирный пароход «Ижорец № 8» и якорные мины. На осмотр экспозиции можно смело закладывать несколько часов.

– Туристический маршрут по Дороге жизни хорошо знаком жителям Ленобласти. Однако мы постоянно приглашаем посетить эти музеи представителей СМИ и туристических организаций. Экспозиции обновляются, появляются новые экспонаты, и очень важно, чтобы ленинградцы знали об этом, могли впервые или вновь отправиться в это историческое путешествие, – рассказала нам зампредседателя комтуризма Ольга Голубева.

Составить маршрут по музейным комплексам и памятным местам Дороги жизни петербуржцы и жители области могут самостоятельно. Это лучший способ прикоснуться к истории тех лет и возможность почтить память героев-ленинградцев.

Дарья Андреева