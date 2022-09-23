Фейки активизировались в поисках наживы на фоне новости о частичной мобилизации

Злоумышленникам даже и не нужно ничего специально искать: количество запросов со словом «отсрочка» в Google достигло отметки в 100 баллов (наивысший уровень популярности), по данным от Google Trends.

Как работают аферисты

Объявления оформить отсрочку от армии, мобилизации, выдать фейковые медицинские справки или помочь в срочной релокации в Telegram-каналах растут как грибы.

Мошенники манипулируют эмоциями граждан и провоцируют желание приобрести «спасительные» документы. В итоге, на фоне стресса, пользователь оплачивает себе, например, «исключение из списков мобилизованных» или военный билет с категорией «Д», а по факту — платит деньги, ничего не получая взамен.

Кроме того, потенциальным призывникам идут звонки, письма или сообщения в мессенджерах с предложением помощи. Предлагают установить новые (вредоносные!) приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли человек или его близкие, обещают любую помощь с выездом из страны.

Фишинг как тактика

Любое масштабное событие приводит к росту фишинговой активности (вспомним ситуацию со справками о вакцинации), и мобилизация тут не стала исключением. Преступники прибегают к помощи поддельных сайтов и форм для выуживания личных и банковских данных пользователей.

Остерегайтесь писем, в которых просят предоставить любую личную информацию или что-то купить онлайн.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Звонящие и пишущие «помощники» и «спасатели» могут просить данные от входа на Госуслуги, присылать базы данных для скачивания, предлагать перейти по ссылкам на различные сайты. Если человек на эмоциях соглашается, то в итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и появляется угроза информационной небезопасности».

Рекомендации от Центра цифровой экспертизы Роскачества:

● Не приобретайте в интернете какие-либо справки и документы.

● Никому в интернете не передавайте свои персональные и платежные данные (в том числе данные от портала Госуслуг, данные карт, сканы документов).

● Не поддавайтесь панике – думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или скачать предлагаемые файлы. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.

Также Роскачество напоминает, что повестка вручается только лично.

Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества: «Что касается повесток, то согласно действующему законодательству повестку должны вручить только лично военнообязанному под расписку. Передать ее родственникам или просто опустить в почтовый ящик нельзя. Отправка повесток через аккаунт Госуслуг, по электронной почте или в социальных сетях также не предусмотрена. Частичная мобилизация в этом процессе ничего не меняет, если только не будут внесены изменения в законы».