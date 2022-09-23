Историческая игра ― для ленинградских школьников

Игра пройдет 30 сентября на портале «игра-1418.рф».

«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и проявить себя может как целая команда от 3 до 10 человек, так и индивидуально. Участникам предстоит выполнить различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, ребятам будут предложены задания, связанные с историей Ленинградской области. Это позволит подрастающему поколению узнать больше об истории своей малой Родины.

Все участники получат сертификат, командам-победителям и финалистам в каждом федеральном округе вручат дипломы и ценные призы, а 20 лучших индивидуальных игроков со всей России отправятся на форум «Волонтёров Победы» на море.

Историческая экспертиза заданий игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

Организатором мероприятия выступает Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и федерального партийного проекта «Историческая память».