Оригинальные оформительские решения для натяжных потолков

Со временем появляются оригинальные решения, призванные улучшить эстетику и эргономику обустраиваемых помещений. Одной из первых предложила передовые варианты оформления и конструирования компания «Лидер», которая присутствует в нескольких городах страны. Ее возможности позволяют подобрать оптимальную именно для себя идею в соответствии с решаемыми проблемами, будь то повышение освещенности пространства или сокрытие от глаз технических деталей.

Световые линии на натяжном потолке являются новым трендом, который сразу же привлекает внимание именно своей роскошной эстетикой. Гладкая поверхность получает светящееся оформление, которое может быть самостоятельным, видным всегда или только при включении приборов.

В первом случае применяются специальные рассеивающие заглушки, которые по самому полотну прорисовывают контур. Линии могут быть прямыми или изогнутыми: получаемое по факту изображение зависит исключительно от фантазии заказчика. Например, по всему потолку могут быть разбросаны разнообразные геометрические фигуры, цветы, популярные символы. Все конфигурации формируются посредством профиля и светодиодной ленты подходящего к интерьеру оттенка. Для питания устанавливается блок оптимальной мощности или сразу несколько. Управление осуществляется дистанционно посредством пульта.

Скрытый карниз в натяжном потолке является еще одним интересным решением, которое носит больше функциональный характер, но при этом способствует поддержанию эстетического баланса помещения. Он может быть классическим, с перегибом, криволинейным, накладным, со специальной гардиной. Классический вариант самый простой и при этом весьма эффектный, ведь шторы в этом случае буквально струятся из-под потолка. Идея с перегибом более красиво выглядит с изнаночной стороны, то есть, от окна, но при этом практически ничем не отличается от классики. Для гибкого карниза применяется специальная эластичная конструкция, которая может располагаться по любому контуру, в том числе и по полукругу. Накладное решение выглядит так, словно крепление для штор присоединено к воздушному натяжному потолку: это возможно за счет предварительного монтажа под полотном специальной закладной. Особые гардины успешно маскируют остающееся от карниза до оконного проема бетонное основание.