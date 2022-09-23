«Отчий край» на «Посту №1»

На победу в соревнованиях Всероссийского слета активистов движения «Пост №1» претендовали 72 команды из российских регионов. Город воинской славы Гатчину представлял военно-патриотический клуб «Отчий край» Центра творчества юных под руководством Владимира Михайловича Жилина и Андрея Николаевича Шарапова.

Трехдневная программа слета была насыщенной. Помимо патриотических мероприятий и состязаний ребята посетили музей-панораму «Сталинградская битва» и «Мамаев Курган».

По итогам соревнований гатчинская команда награждена дипломом за 2 место в командном зачете конкурса строевой подготовки «Заступление на пост» и дипломом за 3 место в командном зачете творческого конкурса «Вахта памяти - моя гордость». Главным героем творческого выступления ребят стал, как они сказали, «российской армии простой солдат».

В пятерку победителей вошли: Михаил Прокофьев, Даниил Горчанков, Вячеслав Удалов, Стас Кобриков и Даниил Тетерин.

- В слете принимал участие Почетный караул города Гатчины, и в очередной раз доказал, что он лучший, - уточнил Андрей Шарапов. – Почетный караул Гатчины – это сборная команда Гатчинского района. На слете выступали представители города и юнармейцы отряда им. Титова из Сиверского поселения. Мы гордимся, что гатчинцы несли караул на площади Павших борцов в Волгограде и именно в этой номинации заняли второе место. Это очень значимо для нас, ведь в конкурсе участвовало 72 команды.

Коллектив Центра творчества юных города Гатчины от всей души поздравил ребят и руководителей. Мы тоже гордимся и желаем им дальнейших побед!

Татьяна Можаева