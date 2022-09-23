Выпускник Гатчинской ДЮСШ №2 - в составе сборной России
В Воронеже с 14 по 18 сентября проходили Чемпионат России по скалолазанию по программе двоеборья (трудность и боулдеринг) и Всероссийские соревнования в дисциплине «трудность». Выпускник Гатчинской ДЮСШ №2, мастер спорта России Сергей Тюпышев достойно выступил на этих соревнованиях.
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В финал двоеборья Сергей Тюпышев прошёл с 4-м результатом, но в финале допустил ошибку и занял лишь 6-е место. Как сказал Сергей после выступлений: «Я очень волновался, понимал важность старта и то, что могу занять призовое место. Было тяжело отключиться от этих мыслей, которые и помешали собраться и выступить успешно».
Но уже днем позже, на Всероссийских соревнованиях в лазании на «трудность», не было волнения, Сергей показал всё своё мастерство. В итоге – 2-е место.
Этот высокий результат позволил Сергею Тюпышеву вернуться в состав сборной России по скалолазанию!
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