Выпускник Гатчинской ДЮСШ №2 - в составе сборной России

В финал двоеборья Сергей Тюпышев прошёл с 4-м результатом, но в финале допустил ошибку и занял лишь 6-е место. Как сказал Сергей после выступлений: «Я очень волновался, понимал важность старта и то, что могу занять призовое место. Было тяжело отключиться от этих мыслей, которые и помешали собраться и выступить успешно».

Но уже днем позже, на Всероссийских соревнованиях в лазании на «трудность», не было волнения, Сергей показал всё своё мастерство. В итоге – 2-е место.

Этот высокий результат позволил Сергею Тюпышеву вернуться в состав сборной России по скалолазанию!