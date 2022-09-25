Прокуратура Ленинградской области- о частичной мобилизации в регионе

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.



Согласно ст. 53 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», граждане пребывающие в запасе делятся на 3 разряда.







В случае мобилизации первым в ВС попадает первый разряд, при отсутствии лиц по первому разряду – второй, третий.

Первый разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 35 лет

Младшие офицеры - до 50 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 55 лет

Полковники, капитаны 1 ранга - до 60 лет

Высшие офицеры - до 65 лет



Второй разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 45 лет

Младшие офицеры - до 55 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 60 лет

Полковники, капитаны 1 ранга - до 65 лет

Высшие офицеры - до 70 лет



Третий разряд

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет

Младшие офицеры- до 60 лет

Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга - до 65 лет







Согласно официальным пояснениям Министра обороны РФ, в первую очередь будут призваны граждане имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.





Обращаю внимание!



В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам:



- забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;



- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести месяцев;



- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;



- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;



- имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);



- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;



- граждане, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.



Кроме того, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации кроме указанных граждан, предоставляется другим гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации.



Пунктами 5, 9 Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647 установлены основания освобождения граждан, призванных на военную службу по мобилизации:



- по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;



- по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими.



Кроме того, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, предоставлено всем гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях). Категории этих граждан Российской Федерации и порядок предоставления отсрочки определяются Правительством Российской Федерации.



Важно!



Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.



Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.



Не подлежат мобилизации студенты, обучающиеся в вузах по очной форме обучения.







ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 122.







*изложенная информация актуальна на 24.09.2022 и может корректироваться в связи с принятием нормативных правовых актов федерального уровня