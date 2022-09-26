Бетон: виды, особенности и области применения

В состав данного материала входят вяжущее вещество, вода, заполнители. Многие компании предлагают бетон с доставкой в день заказа.

Транспортировка

Универсальным вариантом доставки бетонной смеси является бетономешалка. Данный вид спецтехники перевозит продукцию различных марок. При транспортировке бетонный раствор систематически перемешивается. Для этого служит чаша с гидравлическим приводом. Причем, расстояние до объекта может быть более 100 километров.

Надежными видами транспорта для перевозки бетонного раствора также являются автобетоновоз и авторастворовоз. Эти машины удобны для доставки небольшого количества смеси. Они несколько отличаются друг от друга: в первом случае техника имеет открытый кузов, во втором – закрытый.

Виды бетона

Бетон получается путем смешивания ингредиентов, добавленных в определенных пропорциях. Соотношение компонентов подбирается так, чтобы обеспечить заданные свойства к необходимому сроку. Бетонная смесь заливается на подготовленную поверхность для дальнейшего затвердевания.

Бетон различается по прочности, скорости затвердевания, водонепроницаемости. Виды бетонных смесей по плотности бывают:

● легкими: них добавляются пористые заполнители;

● особо легкими;

● тяжелыми: в качестве заполнителя используется щебень крупных фракций (гранит, гравий, известняк);

● особо тяжелыми: в такой бетон добавляются железная руда, стальные опилки.

Виды бетона по целевому назначению в соответствии с условиями эксплуатации:

● стандартный, применяемый в частном и промышленном строительстве;

● гидротехнический: такой бетон требуется для обустройства водозаборных коммуникаций, плотин, шлюзов;

● бетон для покрытий: подобный материал применяется для стяжки пола и в дорожном строительстве;

● специальный: это могут быть жаропрочный, противорадиационный или кислостойкий виды бетона – подобные варианты требуются при строительстве объектов особого назначения.

Области применения

В зависимости от необходимой прочности выбирается марка бетона, диапазон которой – от М50 до дМ800. Универсальными свойствами обладает М250. Такой бетон можно использовать при возведении любых объектов.

Бетон используется для строительства крупных сооружений, обустройства площадок, отмосток, изготовления бетонных конструкций, малонагруженных блоков. Для заливки фундамента применяют марки М200-М400. У М200 – оптимальное соотношение цена/качество. Более высокие марки необходимы в условиях повышенной эксплуатации объекта.