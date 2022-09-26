Леонид Шестопёров – бронзовый призер первенства России

Соревнования состоялось в Чебоксарах с 23 по 25 сентября. В турнире приняли участие свыше 300 спортсменов из 27 регионов России.

В течение двух соревновательных дней за титул победителя спортсмены боролись в трех возрастных группах – среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года. Всего было разыграно семь комплектов медалей в весовых категориях 50, 60, 70, 80, 80 +, 105, 105 + кг.

Леонид Шестопёров выступал в категории «юноши 16-17 лет» в весовой категории 80+, показал отличный результат и поднялся на третью ступень пьедестала почета. Поздравляем!