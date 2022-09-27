Новый Свет: подарок на 53 года

53-летие Нового Света ознаменовалось появлением нового общественного пространства на окраине поселка. За домом № 42 много лет был пустырь – несмотря на то, что рядом находятся детский сад, амбулатория и многоквартирные дома. В ходе голосования жители выбрали эту территорию для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И теперь на месте пустыря – отличная детская площадка с игровым и спортивным оборудованием, горками и качелями, тренажерами, безопасным прорезиненным покрытием, изящным озеленением, современной системой уличного освещения, пешеходными дорожками и скамейками.

На празднике в субботу собрались жители поселка, гости, представители администрации. Символическую алую ленточку перерезали руководители Новосветского поселения Евгений Дегтярев и Елена Огнева. Глава новосветской администрации выразила надежду, что дети будут беречь новую площадку, созданную для них.

В ходе торжественного мероприятия жителям поселка вручили благодарственные письма за добросовестный труд, воспитание подрастающего поколения, развитие спорта, верность профессии, помощь нуждающимся. В числе награжденных – тренер-преподаватель гиревого спорта Виталий Логинов. В его спортивной секции занимаются около ста ребят, и они показывают высокие результаты на различных соревнованиях, в том числе международного уровня.

Большой вклад в воспитание юных новосветовцев внесла воспитатель детского сада № 7 Людмила Григорьева. Она считает, что растить детей нужно сообща – родителям и педагогам, и прежде всего с детьми нужно разговаривать. Тогда воспитательный процесс принесет плоды.

…А для детей в этот день устроили настоящий праздник – с музыкой, аниматорами, мастер-классами, шоу мыльных пузырей и игровыми программами. Завершились «Сентябрины» концертом с участием творческих коллективов КДЦ «Лидер», Новосветской школы искусств и гатчинских артистов.

Екатерина Дзюба