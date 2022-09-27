Вперед, к вершинам творческих удач!

Учреждение культуры распахнуло свои двери для многочисленных посетителей, среди которых школьники и молодежь, родители с детьми, представители старшего поколения - все те, кто неравнодушен к творчеству.

В концертную программу вошли самые яркие неординарные сценические номера, характеризующие самобытность и уникальность каждого коллектива, мастерство участников, профессионализм и разнообразие жанров и направлений творческой работы.

На сцене выступали участники в возрасте от пяти до 60 лет и старше. Порадовали зрителей многочисленные детские творческие коллективы, среди которых хореографический коллектив «Миллениум» (рук. Кристина Зинченко), театральная студия «Волшебный фонарик» (рук. Любовь Коняева), вокальная студия «Звуки радости» и ансамбль «Хорошее настроение» (рук. Елена Соколова), образцовый театральный коллектив «Балаганчик» (рук. Любовь Черкасова).

В этот день на сцену вышли и другие самодеятельные артисты - участницы хорового коллектива «Оредеж» (рук. Алексей Анисковец), вокально- хореографического коллектива «Рябинушка» (рук. Надежда Ломова), вокалисты студии «Вдохновение» (рук. Владимир Вьюров), танцевальный коллектив «Грация» (рук. Елена Каракозова).

«Изюминкой» концертной программы стало показательное выступление современных «богатырей» клубного формирования «Народные виды спорта» (рук. Денис Соснин).

Активно работают и развиваются в учреждении культуры и другие формирования спортивной направленности – клубы «Айкидо», «Легкая и тяжелая атлетика», «Гребной клуб Оредеж», «Каратэ сетокан». Все они приносят детям и подросткам огромную пользу, давая возможность для самореализации.

А в завершение концерта, как живой пример, доказывающий, каких высот в творчестве можно добиться, неустанно занимаясь и совершенствуясь, на сцену вышла кавер-группа «Рандеву» (рук. Ольга Миронова).

Концерт в «Юбилейном» получился потрясающий, динамичный. Все остались довольны - и артисты, и зрители.

Итак, творческий сезон открыт в кино-культурном центре «Юбилейный» открыт! Более подробно познакомиться с работой творческих коллективов можно на сайте кино-культурного центра «Юбилейный» (https://yubileiniy.lenobl.muzkult.ru/) или непосредственно в самом центре по адресу: п. Сиверский, ул. Вокзальная, д.12