«Да!»: добро в технике «перекладка»

Мастер-классы для детей по анимации в технике «перекладка» провели для детей участники анимационной студии «Да».

Студия «Да» – это арт-группа, выросшая из волонтерского движения режиссеров и художников анимации. С 2008 года коллектив студии проводит анимационные мастерские и творческие классы (анимация, арт-терапия, игры и др.) для детей с онкологическими заболеваниями, подопечными интернатов и кризисных детских центров, а также для взрослых в ситуациях вынужденной изоляции (больницы, ПНИ, колонии, социальные центры).

Кстати, анимационные фильмы студии «Да», созданные ее подопечными, можно было увидеть в кинотеатре «Победа» в рамках внеконкурсной программы «ДетКИНО». Они очень добрые, позитивные и человечные, и посмотрев их, юные зрители, конечно же, и сами захотели попробовать сделать свой собственный мультфильм. Что у них наверняка и получилось во время мастер-класса от профессионалов студии «Да».

Ребята с удовольствием рисовали своих персонажей, вырезали их из бумаги и под чутким руководством своих наставников заставляли их оживать, двигаться и рассказывать удивительные истории.