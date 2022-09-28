Ключ на старт! «Динамо-ЛО» стартует в Чемпионате России

Соперник сосновоборской команды – уфимский «Урал». Крепкий клуб из столицы республики Башкортостан настоящий долгожитель российской Суперлиги, когда-то стоявший и на второй ступени пьедестала почёта (в сезоне 2012/13), но в последние годы решающий финансовые и структурные проблемы.

«Динамо-ЛО» и «Урал» сыграли между собой 20 раз в официальных матчах. Незначительный перевес у сосновоборцев – 11 побед, включая обе встречи прошлогоднего чемпионата.

Последний раз команды встречались буквально пару недель назад, в рамках предварительного Кубка России. В Сосновом Бору «Динамо-ЛО» одержало убедительную победу – 3:0, а в Санкт-Петербурге проиграло с тем же счётом.

#Атомныепарни из Соснового Бора стартуют уже в пятницу. Поддержать их можно на трибунах Волейбольного центра – билеты в кассе на арене в день игры, а также на официальном сайте vc-dynamo.ru (стоимость 100-300 руб). Все домашние матчи «Динамо-ЛО» в прямом эфире покажет телеканал ЛенТВ24.

Пресс-служба ВК «Динамо-ЛО»