Ключ на старт! «Динамо-ЛО» стартует в Чемпионате России
30 сентября в 18:00 на домашней площадке Волейбольного центра в Сосновом Бору волейбольный клуб «Динамо-ЛО» начнёт свой седьмой сезон в элите российского спорта. Позади самый успешный год в истории команды – пятое место в чемпионате, задача на этот – укрепить позиции, обосноваться наверху, среди топ-клубов.
Соперник сосновоборской команды – уфимский «Урал». Крепкий клуб из столицы республики Башкортостан настоящий долгожитель российской Суперлиги, когда-то стоявший и на второй ступени пьедестала почёта (в сезоне 2012/13), но в последние годы решающий финансовые и структурные проблемы.
«Динамо-ЛО» и «Урал» сыграли между собой 20 раз в официальных матчах. Незначительный перевес у сосновоборцев – 11 побед, включая обе встречи прошлогоднего чемпионата.
Последний раз команды встречались буквально пару недель назад, в рамках предварительного Кубка России. В Сосновом Бору «Динамо-ЛО» одержало убедительную победу – 3:0, а в Санкт-Петербурге проиграло с тем же счётом.
#Атомныепарни из Соснового Бора стартуют уже в пятницу. Поддержать их можно на трибунах Волейбольного центра – билеты в кассе на арене в день игры, а также на официальном сайте vc-dynamo.ru (стоимость 100-300 руб). Все домашние матчи «Динамо-ЛО» в прямом эфире покажет телеканал ЛенТВ24.
Пресс-служба ВК «Динамо-ЛО»