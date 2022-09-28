Ложь: в сети разгоняют фейк об «ограничениях на вылет за границу» мужчинам из Ленобласти

В постах - обычно, с тремя восклицательными знаками – вопиют: «Без справки из военкомата не допускают на рейс. Основание - распоряжение губернатора ЛО Дрозденко А.Ю. , которое не показывают и не называют. Приобретенные заранее билеты и туры, на законных основаниях просто пропадают, не говоря о том, что законных оснований для введения ограничений на выезд нет!!!».

Для начала: у губернатора Ленобласти попросту нет и не может быть таких полномочий. И это – раз.

Для размышления: по информации редакции Online47 сразу трое нервных мужчин с регистрацией в том числе и в Ленобласти буквально менее суток назад благополучно вылетели в Казахстан - и никто их не задержал. Это - два.

И, наконец, для понимания: не приходится сомневаться, что этот вброс – реакция противника на оперативность и открытость работы региональных властей по исправлению недочетов частичной мобилизации, налаживанию прямых контактов с семьями каждого мобилизованного военнообязанного из Ленобласти.

А то, что такой контакт налаживается, свидетельствуют наши корреспонденты, записанные видео и количество ваших просмотров и репостов. Это - три.

То есть ложь и фейки от информационных подразделений противника действуют по знакомой нам поговорке: их - в дверь, а они – в окно.

Ничего, и форточки прикроем - своим вниманием и здравым смыслом. Главное: учиться быстро ложь распознавать.

Фото: Валентин Илюшин/Online47