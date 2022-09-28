Процесс живых свидетелей

26 сентября состоялось третье заседание, которое стало процессом живых свидетелей. В этот день в суде выступили ветераны, лично испытавшие на себе все ужасы нацистской оккупации в Ленинградской области. В числе ветеранов-свидетелей были и гатчинцы: председатель Гатчинского общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Вера Георгиевна Шефтер, Людмила Алексеевна Зиновьева, житель Рождественского поселения Иван Михайлович Мельников.

…В 1941 году Вере Георгиевне исполнилось десять, и, конечно, она хорошо помнит события Великой Отечественной войны, непосредственной участницей которых ей довелось быть. На суде она рассказала о жизни в оккупации, когда в Ленинградскую область, в Волосовский район, где она тогда жила, пришли фашисты – и жизни мирных жителей, детей и взрослых, повисли на волоске. Их дом заняли оккупанты, семье пришлось перебиваться в хлеву и выполнять приказы захватчиков.

…Вера Георгиевна говорила об ужасах концлагеря Маутхаузен в Австрии, куда ее отправили вместе с матерью, младшими братом и сестрой. В этом лагере детей и взрослых гоняли на работы – на кирпичный завод, а кроме того, у детей брали кровь для германских солдат. У нее оказалась редкая и очень ценная группа крови – первая отрицательная. Поэтому кровь брали по три раза на дню, даже иголку из вены не вынимали. Там же, в лагере, она чудом выжила после тифа и скарлатины. За малейшее неповиновение надзиратели избивали до полусмерти…

Другие свидетели – дети войны – рассказывали о своих мытарствах по фашистским концлагерям в Ленобласти, о злодеяниях нацистов на нашей земле: пытках, казнях, виселицах. О том, как расстреливали людей за любую провинность, избивали, мучали, морили голодом в лагерях.

Некоторые свидетели выступали в дистанционном режиме – по видеосвязи.

По завершении заседания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с ветеранами, участвующими в судебном процессе. Встреча прошла на Ленфильме, где представлена панорама «Пропавшие в кинохронике» Дмитрия Поштаренко и команды «Невский баталист». За чаепитием глава региона пообщался с живыми свидетелями тех событий, которые отражает панорама. Как признался Александр Юрьевич, «…сегодня, когда наши ребята снова борются за правду и мир, «Пропавшие в кинохронике» вызывают особенно пронзительное чувство».

…Напомним, что на втором заседании по делу № 3-193/2022 по иску прокурора Ленинградской области о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона, свидетелями выступили историки и поисковики.

В качестве экспертов были допрошены: главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин, старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев и командир гатчинского поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Историки представили доказательства зверств немецких преступников. Благодаря письменным показаниям свидетелей и участников тех событий, сохранившимся в архивах, удалось установить места массовых захоронений. Так, в парке «Сильвия» в Гатчине на данный момент обнаружены останки 126 человек. На месте Лужского пересыльного лагеря военнопленных «Дулаг 320» нашли останки 130 человек.

Андрей Клементьев рассказал, как велись поисковые работы в «Сильвии»:

- С помощью схемы, составленной еще в 1968 году, мы начали раскопки. Долго искали, шурфовали и только на самой глубине нашли останки. С помощью поискового щупа начали проверять каждый провал, каждое небольшое углубление. За неделю проделали огромную работу: удачно провели разведку местности и приступили к подъему останков.

…Как рассказал командир поисковиков, тела были в прямом смысле навалены друг на друга. Не похоронены, а скинуты. Видимо, людей ставили возле ямы и расстреливали. Может быть, сначала сталкивали в яму и потом стреляли. Очень сложно было отделять тела друг от друга. А для судебного дела требовалось каждое тело аккуратно извлечь и сделать фотофиксацию следов зверств, которые творили фашисты.

Все лето, с мая по сентябрь, поисковики работали в парке «Сильвия». Казалось, что число жертв нескончаемо. Среди мирных жителей – женщин, детей были и расстрелянные военнопленные. Восемь из них удалось опознать благодаря смертным медальонам.

…Осознать масштабы фашистских злодеяний на территории Ленинградской области можно с трудом. В ходе судебного заседания историки рассказали, что в психиатрической больнице им. Кащенко немцы умертвили 850 пациентов с помощью инъекций. Тела заставили сжигать военнопленных, которых потом также сожгли заживо. В доме инвалидов в Макарьевской пустыни карательный отряд, состоявший из финнов и эстонцев, расстрелял 240 инвалидов и медсестру, пытавшуюся их защитить. В лагере «Дулаг-154» в Гатчине оккупанты погубили не менее 80 тысяч пленных.

Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

30 сентября процесс продолжится закрытым судебным заседанием для исследования письменных доказательств, имеющих гриф секретности и касающихся злодеяний на территории больницы им. Кащенко, Макарьевской пустыни и Вырицы.

Екатерина Дзюба

#СМИЛОпротивгеноцида