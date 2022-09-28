Регион информирует о мерах поддержки
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области подготовил памятку с мерами поддержки для жителей, попавших под частичную мобилизацию, и ветеранов боевых действий.
Рубрики: Общество
В списке содержатся 27 пунктов. В частности, информация об единовременной выплате в размере 100 000 рублей, а также других пособиях, льготах и компенсациях из федерального и областного бюджетов.
Информация актуальна 27 сентября, но будет обновляться по мере принятия новых решений правительством региона.
С памяткой можно ознакомиться по ссылке.
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