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Регион информирует о мерах поддержки

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области подготовил памятку с мерами поддержки для жителей, попавших под частичную мобилизацию, и ветеранов боевых действий.

Рубрики:  Общество

В списке содержатся 27 пунктов. В частности, информация об единовременной выплате в размере 100 000 рублей, а также других пособиях, льготах и компенсациях из федерального и областного бюджетов.

 Информация актуальна 27 сентября, но будет обновляться по мере принятия новых решений правительством региона.

 С памяткой можно ознакомиться по ссылке.