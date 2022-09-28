Регион трудоустраивает молодых специалистов

Работы для ребят 14-18 лет в свободное от учебы время организованы в государственных и муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, благоустройства, в некоммерческих организациях. Подростки занимаются благоустройством территорий и участвуют в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

Также нашли работу почти 2,4 тысячи молодых людей в возрасте до 35 лет, из них 60% выбрали для себя рабочие специальности. Наиболее популярными профессиями у молодежи стали водители, машинисты, операторы различных специализаций.

Еще 225 жителей региона в возрасте до 30 лет трудоустроены в рамках программы, компенсирующей организациям расходы на заработную плату до 54,2 тысяч рублей за одного работника.

Кроме того, работодателям региона за счет средств областного бюджета компенсируется 50% их затрат на выплату заработной платы трудоустроенным выпускникам, не имеющим опыта работы по полученной специальности.

Служба занятости также содействует молодежи на старте предпринимательской деятельности. С начала года 92 человека в возрасте 18-35 лет открыли свое дело или стали самозанятыми, из них 31 ― при финансовой поддержке службы занятости.

Особое внимание трудоустройству молодых людей уделяется и на федеральном уровне. В этом году граждане в возрасте до 35 лет могут бесплатно пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография». Такая поддержка оказывается тем, кто не смог найти работу в течение 4 месяцев после окончания военной службы или после выдачи документа об образовании и о квалификации, а также тем, кто не имеет среднего профессионального и высшего образования или находится под риском увольнения.