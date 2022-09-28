Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

«В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП.