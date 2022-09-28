Встреча с «Зулали»

Айк Ордян - кинорежиссер, кинопродюсер, лауреат премии «ТЭФИ-Содружество». Фильм «Зулали» (2021) создан по мотивам одноименной новеллы писательницы с армянскими корнями, уроженки Нагорного Карабаха, лауреата многих международных литературных премий Наринэ Абгарян.

Айк Ордян не только привез свой новый фильм в Гатчину на конкурс, но и провел в кинотеатре «Победа» творческую встречу с поклонниками кинематографического жанра.

Как признавалась сама Наринэ Абгарян, она очень боялась отдавать эту книгу для экранизации, так как не была уверена, что режиссеру удастся передать ее атмосферу. Эта писательница известна тем, что пишет простым и понятным языком о вещах очень сложных. И в новелле «Зулали» также рассказывается о вечных ценностях, о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени.

Эта история могла произойти в любой стране и в любой семье. Она — о жизни глухонемой девушки и ее семьи, о трагедии, которая изменила жизнь близких людей и которую они проживают вместе. И талантливому режиссеру удалось воплотить на экране то, что хотела рассказать Наринэ. Эту ленту уже посмотрели зрители не только Армении, но и некоторых других стран. Фильм «Зулали» стал номинантом кинопремии «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ и Грузии».

Юлия Лысанюк