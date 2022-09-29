30 тысяч школьников записались на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Глядя на детей – своих или соседских, мы не перестаём удивляться: живут в одной семье, с одинаковыми базовыми традициями воспитания, а такие разные! Один – тихоня, а другой – сорванец; одна всё привыкла доводить до конца, а другая постоянно переключается с одних занятий на другие. В чем дело?