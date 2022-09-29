Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

30 тысяч школьников записались на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Более 30 тысяч школьников записались на курсы программирования «Код будущего» за первые две недели. Всего в этом году на курсы поступят 100 тыс. школьников.

Рубрики:  Образование

Что такое «Код будущего»

Это бесплатные курсы для учащихся 8-11 классов, на которых можно освоить языки программирования. Среди образовательных провайдеров – Яндекс, Университет Иннополис, 1С и другие. Продолжительность обучения – 2 года.

 

Как подать заявку

Выбрать курс и формат обучения на странице проекта

После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание.

Пройти вступительный тест на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней.

После успешного прохождения испытания заключить договор с образовательной организацией. Сделать это могут родители или законный представитель школьника.

Подробности проекта – на сайте Госуслуг