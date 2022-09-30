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Ленинградская область: #МыВместе

Жители, организации и предприятия региона стремятся своей помощью поддержать ленинградцев, участвующих в специальной военной операции. Чтобы скоординировать оказание помощи, избежать дублирования, проконтролировать ее доставку до воинских частей, где служат наши земляки, и не допустить мошенничества, в области организована единая система.

Рубрики:  Общество

«Мы уже создали фонд «Ленинградский рубеж», через который юридические лица могли оказывать помощь для решения бытовых вопросов военнослужащих. Но сейчас идет огромный запрос от жителей области, которые не хотят быть в стороне. Сбор такой помощи будет вестись через ресурсные добровольческие центры во всех районах области. А фонд «Ленинградский рубеж» уже со следующей недели через сайт сможет принимать платежи от физических лиц. Я всегда знал, что ленинградцы ― неравнодушные люди и принимают чужую боль как свою, и сегодня снова в этом убедился», ― рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Онлайн на ресурсах добровольческого центра размещены списки всего, что требуется военнослужащим для организации быта. Собранные вещи через спецпредставителя губернатора Ленинградской области в зоне СВО Сергея Мачинского и под его ответственность будут передаваться в военные части. Точно также в части будут поступать вещи, приобретенные централизованно на средства, саккумулированные фондом «Ленинградский рубеж».

Реквизиты фонда для перечисления средств юридическими лицами:

188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, офис 130А, e-mail: leningrad_rubez@mail.ru

ОГРН 1224700013966

ИНН 4706051170

КПП 470601001

Банк Дополнительный офис «Центральный»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», код ОКПО банка: 09804728

Расчетный счет 40703810790550000076

Корреспондентский счет 30101810900000000790

БИК 044030790

 

Контакты ответственных за оказание помощи в районных ресурсных добровольческих центрах:

 Бокситогорский район, Конзерко-Столяров Денис Олегович, МОМО «Ореол» г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5 ТГ:@konzerko, чат:https://chat.whatsapp.com/HhzhYWSe2Lj05STVHqT6qT

 Волосовский район, Гольдшер Екатерина Михайловна, Муниципальное автономное учреждение «Волосовский молодежный центр «Бирюзовый» г. Волосово, ул. Краснофлотская,д. 1А, ТГ: @KatGold91, чат: https://chat.whatsapp.com/Lu1yJb9ensk2VvlNNuodMf

 Волховский район, Французов Матвей Андреевич, ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике ВОЛХОВ -1, Профсоюзов 13, ТГ: @KroshkaMatt, чат: https://chat.whatsapp.com/DRsax41Dy0WLhiLxK6GRS8

 Всеволожский район, Айзенштадт Виктория Давидовна, администрация Всеволожского района г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.72, ТГ@Viki_Aiz, чат: https://chat.whatsapp.com/IIFMuRoZEWrBl0uJgnoR04

 Выборгский район, Кукушкина Алина Вячеславовна, МАУ «Дом молодежи» г. Выборг, ул. Димитрова, д.5, ТГ: @Alina080514, чат: https://t.me/+URa57TUE4fxlZWQ6

 Гатчинский район, Иванов Андрей Евгеньевич, «Ресурсный добровольческий центр», г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2В, ТГ:@Ivandr2, чат: https://t.me/+W3Dts79rIO4xMjZi

 Кингисеппский район, Половинко Татьяна Алексеевна, МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» г.Кингисепп, Большая Советская д.8 , ТГ:@tpolovinko, чат:  https://t.me/+jbvvX3QLEfhjNDI6

 Киришский район, Дягиль Юлия Андреевна, МАУ «Спорт и молодость» г. Кириши, ул. Мира, д. 27, ТГ:@gavr_ya, чат: https://chat.whatsapp.com/KWo3x1l1ipQA8qXZ75HUZg

 Кировский район, Волкова Ксения Андреевна, администрация Кировского района Ленинградской области          г. Кировск, ул. Набережная, д. 27 (ДК г. Кировска), ТГ:@KseniaAVolkova, чат: https://chat.whatsapp.com/EgstQFn6g8f4WyWZvMJbhZ

 Лодейнопольский район, Балиевич Алина Сергеевна, отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского района г.Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 41, ТГ:@BalievichAS, чат:https://chat.whatsapp.com/InBaS1BkRb4GbxmXt6ClkO

 Ломоносовский район, Шевченко Виктория Геннадьевна, МБУ «Районный центр культуры и молодёжных инициатив»   Ломоносовский район, Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, ТГ: @landuga, чат: https://chat.whatsapp.com/JC4vj1iDwyVL9mwgsvt7Ef

 Лужский район, Кузьмина Дарина Викторовна, отдел молодежной политик, спорта и культуры г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. 38, ТГ:@da_ri_IO, чат:https://vk.me/join/AJQ1d_K6ESMLdfxUo0lDTuem

 Подпорожский район, Шершнева Ксения Витальевна, ресурсный добровольческий центр г. Подпорожье, пр. Ленина, д.26, ТГ:@KsenyaShershneva, чат:https://t.me/+EvW2wWU2PRI2MTUy

 Приозерский райн, Ющагина Ольга Валентиновна  волонтер  г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 25, ТГ:@owl_in_the_village, чат:https://t.me/+WkBcqRhIyzIyMmYy

 Сланцевский район, Баранов Сергей Петрович, МКУК «Культурно досуговый центр«г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16а (4 этаж) «Молодежный центр», ТГ:@SergeiPetroveh, чат:https://chat.whatsapp.com/B9eZFVwSyh52S5oXKFM3pT

 Сосновый Бор, Корпусова Елена Владимировна, отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа, ТГ:@AlenaKorpusova, чат: https://t.me/+m2lrxYfDeBgzZTNi

 Тихвинский район, Набокова Юлия Анатольевна, комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района г. Тихвин ул. Пещерка, д.5 (ФОК Тихвин), ТГ:@Julia050, чат: https://chat.whatsapp.com/CHiMDKUrqRiDOIkqYFtwUy

 Тосненский район, Кан Валерий Вячеславович, отдел молодёжной политики физической культуре и спорта администрации муниципального образования Тосненского района Ленинградской области, ТГ: @Kanvalera, чат: https://t.me/+TSScD9fM5FI3ZWUy