Областным автовладельцам – новое мобильное приложение

«Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто» Минцифры России позволяет сэкономить время и силы автовладельцам и оформить извещение о ДТП в электронном виде без участия инспекторов ГИБДД как в Ленинградской области, так и на всей территории Российской Федерации.

Новый цифровой сервис расширил возможности автомобилистов в приложении «Госуслуги Авто», которое заработало в сентябре прошлого года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн раз.

Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн. В дальнейшем приложение станет ещё более функциональным и поможет водителям получать нужные услуги в несколько кликов.