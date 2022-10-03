«Динамо-ЛО» начинает и выигрывает

Атомные парни долго заводились, позволив гостям выиграть первую партию, но в последующих сетах не дали усомниться в собственном превосходстве. Самым результативным игроком динамовцев стал Сергей Пирайнен, лучший бомбардир команды прошлого сезона. Уроженец города и этот чемпионат начал ударно, последствия травмы, полученной в конце марта, его больше не беспокоят. В активе левши-диагонального 19 очков.

Но времени почивать на лаврах нет – «Динамо-ЛО» открывает этот чемпионат целой серией домашних матчей. Уже в среду поединок с красноярским «Енисеем», историческим для сосновоборцев соперником – чаще чем с этим сибирским клубом, «Динамо-ЛО» не играло больше ни с кем. 5 октября состоится 53-я очная встреча двух команд!

«Динамо-ЛО» ждёт своих болельщиков на трибунах Волейбольного центра. Начало матча в 18:00. Зарядитесь волейболом вместе с Атомными парнями!

Билеты на официальном сайте клуба vc-dynamo.ru, а также в кассе Волейбольного центра в день игры (начиная с 16:30). Цена билетов 100-300 рублей.

Матч «Динамо-ЛО» - «Енисей» в прямом эфире покажет телеканал «ЛенТВ24».

Пресс-служба ВК «Динамо-ЛО»