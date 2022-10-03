МФЦ Ленинградской области стали лучшими в стране
Ленинградская область одержала победу сразу в двух номинациях всероссийского конкурса Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России» – 2021.
Регион стал лучшим в категориях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». Региональная сеть МФЦ получила награды за лучшие производственные показатели, высокое качество оказания государственных услуг и новаторские идеи.
Награждение прошло в рамках VI Всероссийского форума центров госуслуг «Мои документы» в Уфе.
Многофункциональные центры Ленинградской области созданы в регионе для организации предоставления населению государственных услуг по принципу «одного окна». Региональная сеть включает в себя 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и одно бизнес-окно Центра оказания услуг, а также 134 удаленных рабочих места. Ежегодно в центры обращается более 5,5 млн заявителей. В МФЦ можно оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.