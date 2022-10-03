Новые победы гиревиков

В турнире приняли участие более 50 юных гиревиков. Это представители специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва им. Краевского (Санкт-Петербург, тренер А.В. Резонов), Центра гиревого спорта (Санкт-Петербург, тренер М.Е. Виноградов), команды Тосненского района (тренер С.Б. Петров) и отделения «Гиревой спорт» ДЮСШ Гатчинского района (п. Новый Свет, тренер В.А. Логинов).

Команда гиревиков из Нового Света завоевала шесть первых и десять призовых мест. Молодые люди выполняли упражнение «толчок по длинному циклу», девушки – «толчок по длинному циклу и рывок».

Победителями в своих дисциплинах и весовых категориях стали Полина Александрова, Дарья Голубева, Дарья Иванова, Милана Карьялайнен, Иван Мюлляринен и Владимир Порфирьев.