Область обеспечивает безопасность школ

Соответствующие решения были приняты сегодня на аппаратном совещании в Доме областного Правительства, где обсуждалась антитеррористическая безопасность школ региона.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что выявлены недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности со стороны ряда частных охранных предприятий.

В связи с этим руководителям образовательных учреждений дано поручение усилить контроль за полнотой и качеством исполнения компаниями взятых на себя обязательств.

В случае, если будут выявлены нарушения, необходимо незамедлительно, совместно с контрольными подразделениями Росгвардии, принять исчерпывающие меры по соблюдению ЧОПами условий договоров охраны.