Область обеспечивает безопасность школ
В образовательных учреждениях региона пройдет дополнительный инструктаж работников образования, будет организовано обследование зданий и сооружений, проверены системы охраны и связи.
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Соответствующие решения были приняты сегодня на аппаратном совещании в Доме областного Правительства, где обсуждалась антитеррористическая безопасность школ региона.
Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин отметил, что выявлены недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности со стороны ряда частных охранных предприятий.
В связи с этим руководителям образовательных учреждений дано поручение усилить контроль за полнотой и качеством исполнения компаниями взятых на себя обязательств.
В случае, если будут выявлены нарушения, необходимо незамедлительно, совместно с контрольными подразделениями Росгвардии, принять исчерпывающие меры по соблюдению ЧОПами условий договоров охраны.
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