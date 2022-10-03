Область помогает

Региональный штаб по оказанию помощи #МЫВМЕСТЕ заработал в пятницу на базе Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Волонтеры штаба оказывают гуманитарную помощь, проводят юридические и психологические консультации, помогают решить бытовые вопросы по телефону федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11, также можно оставить заявку по ссылке или на платформе акции мывместе.рф.

Те, кто готов оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, могут обратиться в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области по номеру 8(813)713-01-60 или по электронной почте info@dobro47.ru.

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.