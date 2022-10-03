Оформите подписку на газету «Гатчинская правда» со скидкой до 30%!

Вы можете выписать газету «Гатчинская правда» по льготным ценам!

Стоимость подписки на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1119,26 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 1065,93 руб.

Стоимость подписки на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 587,10 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 534,18 руб.

Подписчики могут выписать издания во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

У клиентов Почты есть возможность оформить подписку как для себя, так и для родных и близких, в том числе проживающих в других регионах России. Также любой желающий может подарить периодику социальным учреждениям. Для этого достаточно выбрать на странице акции «Дерево добра» детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых, подарочные издания и оплатить услугу картой.

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