Регистрация брака – день в день
ЗАГСы Ленобласти на выходных в срочном порядке регистрировали браки мобилизованных призывников. За эти выходные зарегистрировано 28 браков, из них 18 браков с сокращением срока - день в день!
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Как сообщает Управление ЗАГС Ленинградской области, в период с 26 сентября по 2 октября зарегистрировано 369 браков, из них - 174 по повестке. Для сравнения, в аналогичном периоде 2021 года было 134 брака.
Напомним, что жители Ленинградской области, призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией, могут заключить брак в день подачи заявления. Для этого понадобится документ, подтверждающий призыв на военную службу (повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом).
Лидером браков «по мобилизации» сейчас является Лужский район.
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