Регистрация брака – день в день

Как сообщает Управление ЗАГС Ленинградской области, в период с 26 сентября по 2 октября зарегистрировано 369 браков, из них - 174 по повестке. Для сравнения, в аналогичном периоде 2021 года было 134 брака.

Напомним, что жители Ленинградской области, призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией, могут заключить брак в день подачи заявления. Для этого понадобится документ, подтверждающий призыв на военную службу (повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом).

Лидером браков «по мобилизации» сейчас является Лужский район.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области